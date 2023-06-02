Новую детскую больницу открыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде открыли многопрофильную областную детскую клиническую больницу. Она рассчитана на 200 коек круглосуточного пребывания. В ней будут работать 450 медиков. В здании оборудованы лифты для транспортировки маломобильных пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В новой больнице созданы все условия для качественного оказания помощи как малышам, так и детям постарше. Строительство этого объекта затянулось по ряду причин. В частности, мы долго ждали поставки современного высокотехнологичного оборудования. К примеру, в Японии заказали семь противоожоговых кроватей», – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.Инновационные противоожоговые кровати создают эффект невесомости и нулевой гравитации. Плотность наполнителя сравнима с плотностью воды, поэтому пациент, у которого большое ожоговое поражение, как бы плывет в нем. Это помогает избежать давления на травмированную поверхность. А воздух, проходящий через микросферы, автоматически нагревается до необходимой температуры и оказывает подсушивающее действие на кожу, не допуская размножения бактерий.
В больнице уже работает консультативный центр. Наряду с имеющимися отделениями будут три новых – травматологии и ортопедии, нейрохирургии, челюстно-лицевое.
«Раньше для лечения пациентов по этим профилям мы направляли в Центр материнства и детства, Институт травматологии и ортопедии, клинику Макажанова или же в Научный центр нейрохирургии в Астане. Теперь сможем лечить сами. Оборудование у нас высокотехнологичное, операционные оснащены автономной вентиляцией, в них установлены HEPA-фильтры. Здесь можно проводить самые сложные операции. В ближайшее время наши нейрохирурги пройдут обучение в Германии и Израиле», – отметила руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Толегенова.
На базе медучреждения оборудованы современные кабинеты ЛФК, солевые, сенсорные и шунгитные комнаты.
Также начнет работать Центр раннего развития «ҚАМҚОРЛЫҚ», в котором малыши с трех месяцев и до трех лет смогут получать комплексную реабилитационную помощь. Центр ежемесячно планирует принимать до 50 детей с различными неврологическими диагнозами. Продолжительность курса реабилитации составит 21 день.
Здание, где до этого была детская больница, реконструируют под многоквартирное жилье для медработников. Там будет 94 квартиры для молодых специалистов.
Новая многопрофильная областная детская клиническая больница находится по адресу: проспект Шахтеров, 81/1.