Новую цифровую систему отбора кадров на госслужбу реализуют в Казахстане

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В Казахстане поэтапно реализуют новую цифровую систему отбора кадров на государственную службу. Специалисты считают, что она позволит качественно обновить многие процессы, а также избежать бюрократизма и коррупционных рисков. Более подробнее о системе в эфире телеканала Jibek Joly рассказала заместитель председателя Агентства по делам госслужбы Айнур Сергазиева, передает МИА «Казинформ».

«С прошлого года мы начали развитие системы Е-кызмет, то есть в Агентстве ранее уже была система учета кадрового учета, с 2013 года она была разработана, в 2016 году она была введена и покрывала только кадровые процессы. С 1 марта текущего года мы запустили новый отбор на госслужбу, то есть разработали совершенно новый модуль, который полностью автоматизировал весь процесс отбора», - рассказала спикер.

По словам Айнур Сергазиевой, гражданин, находясь в любой точке мира, в любое время дня может податься на любую вакансию.

«Система сама все проводит, фиксирует, проверяет и в конце кандидат получает сообщение с поздравлением и подписывает своей электронной цифровой подписью заявление на трудоустройство. Системой воспользовались порядка 50 человек», - рассказала Айнур Сергазиева.

Цифровизация упрощает процедуру поступления на госслужбу как для кандидата, так и для отдела кадров. Кандидату больше не нужно ехать в зал тестирования или другой район, другой город. Его сразу проверяют по ИИН после разрешения на обработку персональных данных. Система автоматически «подтягивает» все необходимые данные и документы.

«Получается, что человек заполняет только то, чего не хватает. Возможно, где-то не указан стаж или место прописки поменялось. Кадровая служба также разгружена, она на первом этапе объявляет вакансию, все кандидаты обезличены, то есть кадровая служба не видит, кто из кандидатов подался, там только присваивается ID», - пояснила она.

С 1 марта систему запустили пока в 5 госорганах: акимат г.Шымкент, акимат Акмолинской области, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство торговли и интеграции и АДГС. Апробация будет проходить до конца года и с 2024 года система будет запущена полностью.