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Новую автодорогу в Жанаозене построят в 2020 году

2 Марта 2020 17:25
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Новую автодорогу в Жанаозене построят в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах благоустройства Жанаозена рассказал Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Общая сумма финансирования Комплексного плана составляет 306,7 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 20 млрд тенге, местного бюджета – 3,7 млрд тенге, за счет средств АО «НК «Казмунайгаз» – 214,7 млрд тенге, а также иных частных инвестиций – 68,3 млрд тенге. В рамках Государственной программы развития регионов до 2020 года в 2019 году реализованы 4 проекта по развитию инженерной инфраструктуры города Жанаозена на общую сумму 714,8 млн тенге», - сообщил Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

По его словам, на 2020 год предусмотрено строительство автомобильной дороги микрорайонов «Аксу» и «Жулдыз», села Рахат, города Жанаозена на сумму 311,4 млн тенге.

«По проекту «Ауыл – Ел бесігі» в перечень опорных сельских населенных пунктов (далее – СНП), определенных как приоритетные, в регионе, по городу Жанаозену включены три села – Рахат, Тенге и Кызылсай. В рамках Комплексного плана с 2020 года на три года предусмотрена реализация ряда социальных объектов: в сферах образования - два мероприятия на сумму 390 млн тенге, здравоохранения - четыре мероприятия на сумму 5,980 млрд тенге, культуры и спорта, досуга молодежи - четыре мероприятия на сумму 1,590 млрд тенге», - добавил премьер.

Кроме того, А. Мамин отметил, что в настоящее время город Жанаозен полностью обеспечен широкополосным доступом к Интернету по технологии ADSL, FTTH, а также мобильной связью 2G, 3G и 4G (LTE).

фото: total.kz


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Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Мангистауская область,
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Азамат Сыздыкбаев

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