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Новую автобусную полосу запустят в Нур-Султане

27 Августа 2021 21:29
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Новую автобусную полосу запустят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В City Transportation System сообщили о запуске новой автобусной полосы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 29 августа текущего года планируется внедрение выделенной полосы для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от ул. Пушкина до ул. Манаса с ограничением по времени. В целях улучшения мобильности населения, обеспечения беспрепятственного движения скорой помощи, спецслужб и пожарной техники, а также повышения пропускной способности на загруженных участках дорог. Автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе», - сообщили в пресс-службе CTS.

В часы пик: с 07:30 до 09:30 и с 17:00 до 20:00 автомобилям курсировать по выделенным полосам будет запрещено.

«Просим всех участников дорожного движения быть бдительными и заранее планировать свой маршрут», - заключили в организации.


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#Нур-Султан   #Транспорт  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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