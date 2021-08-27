Новую автобусную полосу запустят в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В City Transportation System сообщили о запуске новой автобусной полосы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 29 августа текущего года планируется внедрение выделенной полосы для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от ул. Пушкина до ул. Манаса с ограничением по времени. В целях улучшения мобильности населения, обеспечения беспрепятственного движения скорой помощи, спецслужб и пожарной техники, а также повышения пропускной способности на загруженных участках дорог. Автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе», - сообщили в пресс-службе CTS.
В часы пик: с 07:30 до 09:30 и с 17:00 до 20:00 автомобилям курсировать по выделенным полосам будет запрещено.
«Просим всех участников дорожного движения быть бдительными и заранее планировать свой маршрут», - заключили в организации.
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