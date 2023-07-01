Новую аллею открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе открыли аллею Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. В церемонии открытия аллеи приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, медицинская общественность, преподаватели, студенты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории «Аллеи университета» были высажены многолетние цветущие кустарники, деревья, установлено скульптурное сооружение в виде логотипа университета с подсветкой.

Аким области Ералы Тугжанов отметил особый вклад университета в подготовке медицинских кадров для сферы здравоохранения.

«Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова подарил Казахстану отличных врачей, которые известны и за рубежом, министров, которые трудятся во благо народа, видных деятелей сферы здравоохранения. Вклад университета в развитие медицины не только Актюбинской области, но и всей страны, неоценим. Здоровье - самое важное для человека, а открытие зеленой аллеи в центре Актобе - маленький, но правильный шаг к зеленому и здоровому Казахстану», - отметил он.

Затем Ералы Тугжанов вручил ведомственные награды министерства здравоохранения РК «Еңбек ардагері», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» 16 медицинским работникам и профессорам университета.

Также на мероприятии были подведены итоги конкурса «Лучший преподаватель университета», в котором приняли участие педагоги теоретических и клинических кафедр. Победители получили медали, нагрудные знаки, благодарственные письма акима области, грамоты и денежные сертификаты.