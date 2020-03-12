Новшество от Минфина: госзакупки будут осуществляться через «электронный магазин»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев рассказал о запланированном внедрении в госзакупки такого новшества, как «электронный магазин», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исключение данного основания (приобретение материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения; приобретение услуг по доверительному управлению имуществом у лица, определенного законодательством РК; и приобретение товаров до 100 МРП, а также работ и услуг до 500 МРП соответственно, прим. ред) будет компенсировано путем введения нового способа закупок в виде «Электронного магазина», который позволит приобретать такие товары, работы услуги на конкурентной основе в течении одного рабочего дня», - сказал Руслан Бекетаев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок» в Мажилисе.

По его словам, закуп товаров через Электронный магазин предлагается осуществлять посредством веб-портала госзакупок на базе действующих интернет-магазинов.

«Учитывая политику Главы государства по исключению бумажного документооборота и полной цифровизации, а также в условиях развития электронной коммерции, внедрение данного способа является весьма актуальным», - отметил спикер.

Представитель Минфина подчеркнул, что предлагаемый механизм Электронного магазина позволит заказчику выбрать товар, работу или услугу, при этом определение поставщика будет произведено на основании имеющихся предложений, по наилучшим условиям на рынке.

«Также данный подход будет использовать объективные и прозрачные критерии выбора поставщиков, позволит осуществить закупку в онлайн-режиме», - добавил Р. Бекетаев.

В пресс-службе ведомства дополнительно сообщили, что внедрение Электронного магазина позволит исключить необходимость предоставления коммерческих предложений, так как цены фиксируются в любой момент в электронном магазине; существенно ускорить процесс выбора поставщика: оформление и подтверждение заказа может осуществляться в онлайн режиме в течение одного дня; - снизить объемы одного источника, а также повысит экономию бюджетных средств за счет создания прозрачного высоко-конкурентного рынка для малозначительных товаров, работ и услуг; повысить скорость доставки (в том числе снизит процент возврата товара).