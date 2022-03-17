Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Новруз – это сокровищница традиций тюркского мира – Гюнай Эфендиева

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
17 Марта 2022, 20:24
Новруз – это сокровищница традиций тюркского мира – Гюнай Эфендиева

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялось праздничное мероприятие, посвященное Новруз байрамы (Наурыз мейрамы), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В целях пропаганды богатого наследия Тюркского мира на мероприятии продемонстрированы стенды с образцами национальной кухни тюркских народов, прозвучала национальная музыка, зажжен праздничный костер. На церемонии представлены национальные костюмы, отражающие многовековую культуру стран-членов и наблюдателей Фонда.

photo

photo

photo

photo

photo

В официальной части мероприятия выступила президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева.

photo

«Новруз байрамы – это приход весны, а вместе с ним это пробуждение природы, очищение души. Одновременно это праздник красоты и плодородия. Это наша генетическая память и традиции, которые достались нам от наших предков, передававшее их тысячелетиями из поколения в поколение.

Новруз – это сокровищница традиций тюркского мира. У каждого народа свои традиции, в то же время Новруз является общим достоянием, которое нас всех объединяет. А самое главное в нем – это призыв к миру, взаимопониманию. Потому что во время этого праздника люди обязательно должны мириться, они не должно быть в ссоре. Мы говорим «küsülü olanlar barışır» то есть «мирятся те, кто был в ссоре». Не должно быть слез, каких-то огорчений. Все должно быть в мире, взаимопонимании», - сказала она.

photo

Г. Эфендиева поделилась, что фонд старается привнести в это свою лепту, проводя такие праздничные мероприятия.

«С одной стороны это взаимное обогащение друг друга именно культурой, традицией, литературой, музыкой и углубленными знаниями. Это большая пропаганда всему миру этого мощнейшего пласта тюркской культуры, истории, традиций.

Сегодня мы провели мероприятие-празднование Новруз байрамы на котором участвовали наши страны-учредители, то есть Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, а также Туркменистан и Узбекистан. Участие приняла также страна-наблюдатель – Венгрия, а Литва, с которой мы недавно заключили меморандум сотрудничества по защите и охране культурного наследия татаров и караимов, тоже является сегодня нашим близким партнером», - добавила она.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


По словам главы Фонда, сегодня все страны показывали свои традиции, национальную кухню и одежду.

«Когда встречают Новруз, обязательно зажигаются костры. Вообще в Азербайджане до прихода Новруз байрам отмечают четыре вторника. Один из этих вторников – это «От чершенбеси». Огонь у тюрков символизирует очаг и очищение. Все прыгают через костер, чтобы забыть все горести, невзгоды, как бы оставляя их позади. И наконец, самое главное то, что Новруз означает надежду на мир, лучшую жизнь. Это также праздник милосердия, потому что обычно в это время люди из бедных слоев кладут шапку перед дверью других, которые должны наполнить ее едой, сладостями, то есть, кто, чем может», - резюмировала спикер.

photo

photo

photo

photo

photo

photo


На церемонии приняли участие аккредитованные в Азербайджане Послы, руководители и представители международных организаций, научной интеллигенции.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Культура   Азербайджан   Дата   Наурыз   Тюркский мир   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению