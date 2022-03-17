Новруз – это сокровищница традиций тюркского мира – Гюнай Эфендиева

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялось праздничное мероприятие, посвященное Новруз байрамы (Наурыз мейрамы), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В целях пропаганды богатого наследия Тюркского мира на мероприятии продемонстрированы стенды с образцами национальной кухни тюркских народов, прозвучала национальная музыка, зажжен праздничный костер. На церемонии представлены национальные костюмы, отражающие многовековую культуру стран-членов и наблюдателей Фонда.

В официальной части мероприятия выступила президент Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия Гюнай Эфендиева.

«Новруз байрамы – это приход весны, а вместе с ним это пробуждение природы, очищение души. Одновременно это праздник красоты и плодородия. Это наша генетическая память и традиции, которые достались нам от наших предков, передававшее их тысячелетиями из поколения в поколение.

Новруз – это сокровищница традиций тюркского мира. У каждого народа свои традиции, в то же время Новруз является общим достоянием, которое нас всех объединяет. А самое главное в нем – это призыв к миру, взаимопониманию. Потому что во время этого праздника люди обязательно должны мириться, они не должно быть в ссоре. Мы говорим «küsülü olanlar barışır» то есть «мирятся те, кто был в ссоре». Не должно быть слез, каких-то огорчений. Все должно быть в мире, взаимопонимании», - сказала она.

Г. Эфендиева поделилась, что фонд старается привнести в это свою лепту, проводя такие праздничные мероприятия.

«С одной стороны это взаимное обогащение друг друга именно культурой, традицией, литературой, музыкой и углубленными знаниями. Это большая пропаганда всему миру этого мощнейшего пласта тюркской культуры, истории, традиций.

Сегодня мы провели мероприятие-празднование Новруз байрамы на котором участвовали наши страны-учредители, то есть Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, а также Туркменистан и Узбекистан. Участие приняла также страна-наблюдатель – Венгрия, а Литва, с которой мы недавно заключили меморандум сотрудничества по защите и охране культурного наследия татаров и караимов, тоже является сегодня нашим близким партнером», - добавила она.

По словам главы Фонда, сегодня все страны показывали свои традиции, национальную кухню и одежду.

«Когда встречают Новруз, обязательно зажигаются костры. Вообще в Азербайджане до прихода Новруз байрам отмечают четыре вторника. Один из этих вторников – это «От чершенбеси». Огонь у тюрков символизирует очаг и очищение. Все прыгают через костер, чтобы забыть все горести, невзгоды, как бы оставляя их позади. И наконец, самое главное то, что Новруз означает надежду на мир, лучшую жизнь. Это также праздник милосердия, потому что обычно в это время люди из бедных слоев кладут шапку перед дверью других, которые должны наполнить ее едой, сладостями, то есть, кто, чем может», - резюмировала спикер.

На церемонии приняли участие аккредитованные в Азербайджане Послы, руководители и представители международных организаций, научной интеллигенции.