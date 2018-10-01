Новоявленным сенаторам от Шымкента вручили депутатские удостоверения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты от города Шымкента Дархан Сатыбалды и Нурлан Бекназаров получили удостоверения сенаторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Удостоверения депутатам вручил председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев.

Оба депутата состоят в партии «Нұр Отан».



Сатыбалды Дархан Амангельдиевич родился в 1974 году. В свое время был заместителем акима Южно-Казахстанской области. Также работал на позициях начальника департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, заместителя заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстана и акима Шымкента.



Бекназаров Нурлан Кудиярович родился в 1964 году. До того, как войти в состав Сената Парламента РК, он работал секретарем маслихата города Шымкента. В разные годы работал вице-президентом компании «Санур» и заместителем начальника организации «ТрансОйл».

Теперь в верхней палате Парламента РК - 49 депутатов.