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Новоявленным сенаторам от Шымкента вручили депутатские удостоверения

9 Октября 2018 15:22 148
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Новоявленным сенаторам от Шымкента вручили депутатские удостоверения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты от города Шымкента Дархан Сатыбалды и Нурлан Бекназаров получили удостоверения сенаторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Удостоверения депутатам вручил председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев.

Оба депутата состоят в партии «Нұр Отан».
Новоявленным сенаторам от Шымкента вручили депутатские удостоверения

Сатыбалды Дархан Амангельдиевич родился в 1974 году. В свое время был заместителем акима Южно-Казахстанской области. Также работал на позициях начальника департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, заместителя заведующего социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстана и акима Шымкента.
Новоявленным сенаторам от Шымкента вручили депутатские удостоверения

Бекназаров Нурлан Кудиярович родился в 1964 году. До того, как войти в состав Сената Парламента РК, он работал секретарем маслихата города Шымкента. В разные годы работал вице-президентом компании «Санур» и заместителем начальника организации «ТрансОйл».

Теперь в верхней палате Парламента РК - 49 депутатов.

 

 

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Ключевые слова: Сенат, Шымкент,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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