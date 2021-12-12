Новой спецтехникой пополнились подразделения ДЧС Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Новой спецтехникой, в том числе 22 пожарными автоцистернами, пополнился автопарк подразделения ДЧС Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, ЧСникам были вручены ключи от 35 единиц спецтехники, в том числе 22 пожарные автоцистерны марки «КамАЗ», предназначенные для тушения пожаров различного уровня, один автомобиль марки АСА-20 (аварийно-спасательный автомобиль), предназначенный для проведения спасательных работ, освещения мест тушения пожара или аварий, разборки завалов, поднятия грузов с помощью краноманипуляторной установки, откачивания воды.

Для тушения пожаров в высотных зданиях был приобретен один автомобиль АКП-63 с высотой выдвижения лестницы 63 метра, а также два вахтовых автомобиля повышенной проходимости марки Урал-4320, четыре автомобиля JAC, предназначенные для доставки дежурной оперативной группы на место происшествия, четыре вездехода-болотохода (ТРЭКОЛ) и один кран на базе автомобиля «Урал». Техника приобретена за счет средств «Фонда развития промышленности», местных исполнительных органов.

Кроме того, в ходе мероприятия Указом Президента РК три сотрудника были награждены медалью «Халық алғысы», ряд сотрудников получили благодарственные письма акима области.

С начала года спасателями Актюбинской области было осуществлено более 3500 выездов, спасен 451 человек, эвакуировано более 1000 человек, оказана первая доврачебная помощь более чем 200 гражданам.



