Новой пожарной техникой пополнили автопарк столичного ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 декабря на центральной площади в канун 30-летия Независимости Республики Казахстан столичному Департаменту по чрезвычайным ситуациям вручили ключи от новой пожарной техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Акиматом столицы дополнительно закуплено 50 единиц спецмашин, большая часть из них уже передана. В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, аким города Алтай Кульгинов, ветераны гражданской защиты и руководящий состав столичного ДЧС.

В числе пожарных автомобилей, переданных на вооружение - две единицы автомобиля быстрого реагирования АБР-0,8-40 и 10 единиц АБР-0,5, 11 единиц автоцистерн АЦ 5-40. Среди данной техники выделяется автоколенчатый подъемник АКП-90 на базе VOLVOFMX, который позволяет тушить пожары на высоте до 90 метров и является единственной в нашей стране.

«Сегодня с целью оснащения противопожарной службы мы вручаем столичному гарнизону ДЧС новую пожарную технику, которая закуплена в рамках финансового лизинга АО «Фонд развития промышленности» при поддержке акимата города Нур-Султана. Данные пожарные автомобили укомплектованы всем необходимым для противопожарной работы, автоцистерны изготовлены в соответствии с современными техническими требованиями, являются надежными и эффективными в тушении пожаров», - отметил Юрий Ильин.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что профессионализму и отваге наших пожарных должен соответствовать и уровень технической оснащенности противопожарной службы.

«К примеру, в прошлом году мы передали ДЧС 10 спецмашин, в этом году еще 50 спецмашин, также в районе Байконур открыли пожарное депо. Построим еще три пожарных депо, два из которых будут расположены в жилых массивах. Все это позволяет улучшить материально-техническую базу и создать спасателям комфортные условия для работы.

Для улучшения жилищных условий расширили категорию участников Казахстанской жилищной программы, куда также вошли сотрудники ДЧС. Кроме того, также выделяем жилье по специальной жилищной программе «Елорда Жастары». Выражаю благодарность сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям за самоотверженный труд и чуткий подход к работе», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Отметим, что на сегодняшний день в столичном гарнизоне по ЧС имеется около 174 единиц техники, из них – 68 основных, 37 специальных и 69 вспомогательных, в том числе высокопроходимая техника «Трэкол» в количестве трех единиц. С начала года столичными спасателями совершено более 5000 выездов, где спасено 388 человек, из них 115 детей, эвакуировано 460 человек.