Новости о суицидах надо сопровождать контактами служб оказания помощи - медиаменеджер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обращаясь к журналистам и редакторам, медиаменеджер Канат Сахария отметил, что любое сообщение о суицидах и попытках суицида необходимо сопровождать информацией, куда люди могли бы обращаться за помощью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самоубийства предотвратимы. Этот вопрос является многосекторальным. Мы должны понимать, что правильное распространение информации и повышение уровня осознанности населения играет ключевую роль в этом процессе. Статистика по суицидам не радует. В 2020 году по нашим исследованиям суициды опередили смерти от ДТП и от болезней сердца. В 2021 году значительно увеличилось количество суицидов», - отметил на пленарной сессии по вопросам освещения суицидов в СМИ Канат Сахария.

По словам спикера, согласно исследованиям у большинства людей отношение к суициду является неоднозначным. Они не уверены в том, что действительно хотят умереть.

«Поэтому особенности освещения в СМИ случаев самоубийств могут оказать влияние на лица с суицидальными наклонностями. Широкое освещение самоубийств в СМИ может подтолкнуть уязвимого человека к совершению самоубийства. Самым первым известным массовым влиянием медиа на суицидальную волну была повесть Гете «Страдания юного Вертера», откуда произошел термин «Эффект Вертера», когда 300 лет назад по всей Европе прокатилась большая волна суицидов. Эта книга во многих странах была запрещена. Помимо этого, были еще несколько публикаций в мировой истории, которые привели к значительному увеличению числа последовавших самоубийств.

«По данным суицидолога Дэвида Филлипса, степень популярности историй о самоубийстве прямо пропорционально числу последующих суицидов. Согласно его исследованиям, уровень самоубийств бывает повышенным в течение 10 дней после телевизионных сообщений о случаях суицида», - сказал Канат Сахария.

Обращаясь к журналистам и редакторам, медиаменеджер отметил, что любое сообщение о суицидах и попытках суицида необходимо сопровождать информацией, куда люди могли бы обращаться за помощью: 150 - психологическая помощь, 112 - экстренная служба спасения, 1415 - телефон доверия для жертв бытового насилия, 111 - телефон доверия для детей и подростков.

Как сообщалось ранее, Казахстан находится на 20 месте по количеству суицидов среди мирового населения.