Новосибирские логисты представят решения на выставке «TransLogistica Kazakhstan 2022»

Ведущие логистические компании из Новосибирской области примут участие в Международной выставке транспортно-логистических услуг «TransLogistica Kazakhstan 2022», которая пройдет с 20 по 22 сентября 2022 года в Казахстане, в городе Алматы.

Новосибирские экспортеры представят перспективные отраслевые решения в области логистики на отдельном стенде. В состав делегации Новосибирской области войдут представители следующих компаний: ООО «АльянсТрансТорг», АО «ВЭД Агент», «Евросиб Терминал Новосибирск», ООО «Экспортер», ООО «Байт-Транзит-Экспедиция», Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), ООО «Люгрос», ООО ГК «ВМ ТРАНС», ООО «СибирьТранс». Возглавит делегацию представитель министерства экономического развития Новосибирской области Анна Давыдова.

Транспортно-экспедиционная компания «АльянсТрансТорг» (att-nsk.ru) предоставляет услуги по перевозкам грузов по РФ и зарубежью.

Компания «ВЭД Агент» (Vedagent.ru) предлагает комплексный аутсорсинг ВЭД, логистический и таможенный аутсорсинг.

«Евросиб Терминал Новосибирск» (eurosib.biz) предоставляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание (вагонный парк из более чем 14,5 тыс. единиц подвижного состава, 3 локомотива, терминально-логистический центр в Новосибирске).

Компания «Экспортер» (tkexporter.ru) оказывает услуги в области ВЭД по поиску и экспорту из России в страны ЕАЭС.

Группа транспортных компаний «Байт Транзит» (sibtrans.ru) предоставляет услуги по глобальной и региональной логистике.

Группа компаний «СибирьТранс» (sibirtrans.ru) занимается внутрироссийскими и международными перевозками.

Группа компаний «ВМ ТРАНС» (wmtrans.ru) работает по всей сети ОАО «РЖД», а также в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья в сфере перевозок.

Транспортно-экспедиционная компания ООО «Люгрос» занимается доставкой грузов еврофурами по России и странам СНГ, также оказывает мультимодальный сервис по экспорту/импорту в/из Китай, Корея, Индия.

«Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) (stelssib.ru) объединяет региональные профильные компании и представляет интересы бизнеса в общении с органами власти. Приглашаем Вас посетить стенд Новосибирской области Российской Федерации №T257, познакомиться с компаниями в формате B2B-встреч, узнать подробнее об услугах и потенциальных возможностях партнерства. Организатор выставочной экспозиции – Министерство экономического развития Новосибирской области.