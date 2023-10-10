Новоселье отметил карагандинский зоопарк

В Карагандинском зоопарке радостное событие – двери для посетителей распахнуло новое здание. Новоселье приурочили ко Всемирному дню защиты животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новое трехэтажное здание стало отличным подарком и на юбилей Карагандинского зоопарка. Основан он был 85 лет назад, в 1938 году, на базе передвижной зоологической выставки.

- После долгих изменений и переделок мы видим прекрасный административно-бытовой комплекс на 3 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся четыре вида животных: приматы, крупные и мелкие хищники, птицы. Второй этаж отдан под аквариумный зал и отделение земноводных и пресмыкающихся, - говорит директор зоопарка Гульнар Адамбекова.

Фото: Айзада Агильбаева

Животных переселяют в новое здание постепенно. Первыми въехали в просторные «квартиры» приматы и птицы. Многие вольеры сегодня оборудованы теплыми полами, и к каждому подведена вода.

Фото: Айзада Агильбаева

Есть лифт, чистые и светлые санитарно-гигиенические помещения, островки для отдыха с диванами и полочками для книг. В ближайшем будущем появится бесплатный интернет для посетителей.

Привлекают внимание детей и взрослых объемные атриумы, внутри которых «плещутся» обитатели морских глубин. Стены украшены барельефами с изображением животных.

- Большого развития у нас в последнее время не было. Тем не менее, по Дорожной карте выделялись средства на улучшение вольеров, зимника, строительство дома птиц. Теперь места у нас достаточно. Ведем переговоры с новосибирским, белорусским и алматинским зоопарками, с частными зверинцами о приобретении новых животных. Это зубры, лошадь Пржевальского, зебры, альпаки, тайры, - делится планами Гульнар Адамбекова.

В честь открытия здания подготовили большую праздничную программу. Детей и взрослых развлекали сразу на двух сценах. Специально приглашенным гостем стало цирковое шоу из Астаны Du Salem.

Посмотреть на новый дом для зверей пришла не одна сотня карагандинцев. Многие из них постоянные посетители зоопарка.

- Мы с сыном в зоопарке раз в месяц точно бываем. Новое здание – отличное, красиво оформлено, - говорит Габит Дурмагамбетов.

Фото: Айзада Агильбаева

Гульбаршин Меирманова тоже часто приходит в зоопарк с внуками. Их у нее семь.

- На открытие сегодня пришла одна, все внуки разъехались. Не могла пропустить такое хорошее событие. Очень рада за сотрудников зоопарка, за животных. Все красиво сделано. Видно, что зоопарк развивается, становится современнее, - поделилась пенсионерка.

Из новшеств - огород, где выращивают овощи для животных. Только в этом году высадили больше 200 яблоневых деревьев. Появились новые игровые зоны. Началась установка ограждения по периметру парка.

Фото: Айзада Агильбаева

В 2022 году зоопарк Караганды стал действительным членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). А значит, появилась возможность бесплатно обмениваться животными и опытом с коллегами из других стран.

Сейчас в коллекции Карагандинского зоопарка более тысячи животных свыше 180 видов. Из них 70 % занесено в Красную книгу.