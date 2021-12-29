+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новосёлами стали девять многодетных семей в Балхаше

29 Декабря 2021 18:25
Поделиться:
Новосёлами стали девять многодетных семей в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Перед Новым годом ещё девять многодетных семей получили долгожданное жильё в Балхаше. Ключи от квартир вручил аким города Ораз Таурбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Планами строительства жилья поделился аким СКО
Для казахстанских военных планируют строить модульные дома Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки

Квартиры находятся в благоустроенных районах. В шаговой доступности все объекты социальной и бытовой инфраструктуры. Жильё выдано в аренду без права выкупа.

«Своих хозяев обрели квартиры в новых домах, построенных местными предпринимателями. Жильё приобретено в коммунальную собственность в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Искренне рад за новосёлов!» – сказал Ораз Таурбеков.

Счастливой обладательницей 4-комнатной квартиры стала мама пятерых детей Кызгалдак Атымтаева. Для неё предновогодний подарок города стал настоящим чудом.

«Счастливы все, особенно дети. Уже поделили между собой комнаты. В очереди стояла всего год, поэтому стало полной неожиданностью, что так быстро получила жильё. В квартире сделан ремонт, можно заезжать и жить. Пока нет мебели и других вещей, но мы постараемся переехать в ближайшее время», – говорит она.

В этом году в Балхаше 51 семья получила жильё. В их числе многодетные и социально уязвимые слои населения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Жилье  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Планами строительства жилья поделился аким СКО
Для казахстанских военных планируют строить модульные дома
Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
2 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
3 Школы нового формата открылись в Алматы
4 Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
5 В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
6 393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Читайте также
Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
Ключи от квартир вручили молодым врачам в Атырау
Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Школы нового формата открылись в Алматы
Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив