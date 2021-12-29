Новосёлами стали девять многодетных семей в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Перед Новым годом ещё девять многодетных семей получили долгожданное жильё в Балхаше. Ключи от квартир вручил аким города Ораз Таурбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Квартиры находятся в благоустроенных районах. В шаговой доступности все объекты социальной и бытовой инфраструктуры. Жильё выдано в аренду без права выкупа.

«Своих хозяев обрели квартиры в новых домах, построенных местными предпринимателями. Жильё приобретено в коммунальную собственность в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Искренне рад за новосёлов!» – сказал Ораз Таурбеков.

Счастливой обладательницей 4-комнатной квартиры стала мама пятерых детей Кызгалдак Атымтаева. Для неё предновогодний подарок города стал настоящим чудом.

«Счастливы все, особенно дети. Уже поделили между собой комнаты. В очереди стояла всего год, поэтому стало полной неожиданностью, что так быстро получила жильё. В квартире сделан ремонт, можно заезжать и жить. Пока нет мебели и других вещей, но мы постараемся переехать в ближайшее время», – говорит она.

В этом году в Балхаше 51 семья получила жильё. В их числе многодетные и социально уязвимые слои населения.