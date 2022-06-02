2 Июня 2022 15:50

Новоселье от Казахмыс: 35 семей с особенными детьми получили ключи от квартир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей руководство Группы компаний «Казахмыс» вручило ключи от новых квартир семьям, воспитывающих детей с особыми потребностями, также поздравления и подарки получили дети, чьи родители погибли на производстве.

Обладателями заветных квадратных метров стали работники компании в городах Караганда, Балхаш, Жезказган и Сатпаев. На этот раз ключи от 2-х, 3-х и 4-х комнатных квартир получили 35 наиболее нуждающихся семей, отобранные комиссионным решением. Среди них три семьи, имеющие на воспитании двух и более особенных детей, многодетные семьи и семь неполных семей, в которых матери воспитывают детей одни.

«В первую очередь от лица руководства компании позвольте поздравить детей с этим замечательным праздником – Международным днем защиты детей! Отрадно, что именно сегодня мы собрались по знаменательному поводу вручения ключей от квартир работникам компаний Группы «Казахмыс», воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Учитывая, что детям с особенными потребностями необходимы комфортные условия для проживания, руководством компании в начале текущего года было принято решение и выделено 1 млрд. тенге на приобретение 35 квартир, оборудованных бытовой техникой и оснащенных мебелью. Принимая во внимание, что в помощи нуждаются и другие семьи, руководством принято решение обеспечить жильем до конца текущего года еще порядка 50 семей», - отметил на торжественной церемонии первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Андрей Гайдин.

Будучи социально-ориентированной компанией, «Казахмыс» оказывает активную помощь социально уязвимой категории работников, в том числе многодетным и малообеспеченным семьям, работникам, воспитывающим детей-инвалидов.

Согласно программе обеспечения жильем многодетные семьи работников компаний Группы «Казахмыс» в период 2019-2022 года 4-комнатные благоустроенные квартиры в городах присутствия безвозмездно переданы 186 работникам. Всего за этот период свой кров обрели свыше 900 детей.

С 2020 года в «Казахмыс» оказывается адресная социальная помощь малообеспеченным работникам компании. Помощь заключается в ежеквартальной финансовой поддержке в размере 75 000 тенге на покупку основной продовольственной корзины, а также единовременной помощи ко «Дню знаний» в размере 56 500 тенге для сбора детей к новому учебному году. Численность получающих помощь составляет порядка 1 100 работников.

Кроме того, 1 июня 2020 года на базе Медицинского центра Жезказган был открыт «Детский реабилитационный центр», в котором дети с ограниченными возможностями не только работников «Казахмыс», но и городов присутствия проходят курсы реабилитации за счет компании. За этот период реабилитацию прошли более 390 детей. В 2021 году в городе Караганда был открыт центр для детей с синдромам Дауна «Солнечные дети», приуроченный ко Дню защиты детей, и который на сегодняшний день успешно функционирует.

«Будучи отцом и дедушкой, хочу от себя лично поздравить наших детей с праздником «Днем защиты детей», и пожелать главное крепкого здоровья, счастливо детства и мирного неба над головой!» – пожелал Андрей Гайдин и вручил ключи.

Одной из счастливых обладателей 4-комнатной квартиры стала семья проходчика Карагандинской шахтопроходческого управления ТОО «Корпорация Казахмыс» Азамата Бахая, которая много лет вынуждена была снимать жилье. В семье Азамат пятеро детей, один из которых с особыми потребностями.

«Честно говоря, мы не ожидали, что нам подарят квартиру. Я всю ночь не спала, после того, как нам позвонили и сообщили эту новость. Раньше мы снимали квартиру, меняли съёмное жилье, а дети меняли школу. Это очень тяжело. Теперь нам надо определиться со школой и секциями для детей», - делится не скрывая эмоций супруга Азамата.

Супруги Бахай, как и другие обладатели ключей от квартир в городах присутствия, тепло поблагодарили руководство компании за исполнение мечты, постоянную финансовую и другую поддержку.

В городах Балхаш и Жезказган 1 июня также прошли праздничные концерты с анимационными шоу и музыкальными программами, организованными ТОО «Казахмыс Смэлтинг». В этих городах вручили ключи от квартир семи семьям.

В Балхаше, на набережной города, с большой сцены виновников праздника поздравляли аким города Ораз Таурбеков и директор по корпоративному управлению Смэлтинга Мурагер Шаяхметов.

«Дети всегда были воплощением искренности и справедливости, веры во все лучшее и светлое. Дети – это наше будущее, и я, считаю, что мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы, вы росли и воспитывались в мире и благополучии. Глава Государства Касым-Жомарт Токаев этот, 2022 год, объявил Годом детей. Поэтому, дорогие друзья, этот год – ваш!» – поздравил балхашских детей Мурагер Шаяхметов.

Не менее интересная праздничная программа прошла и в Жезказгане.

«Для меня Международный день защиты детей – это один из самых светлых и добрых праздников, когда уже позади учебный год и начались каникулы. Этот год является особенным, потому он был объявлен Президентом Казахстана Годом детей. От имени Группы «Казахмыс» я искренне поздравляю вас с праздником», – поздравил жезказганских новоселов директор по организационному развитию ТОО «Казахмыс Смэлтинг» Бексултан Бекмуратов.

Также совместно с акиматом города Жезказгана 160 детям вручили сладкие наборы.