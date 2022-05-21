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    Новорожденный ребенок погиб при взрыве около роддома в Шымкенте

    21 Мая 2022, 16:38

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На момент взрыва в родильном доме находилось 189 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Туркестанской области.

    «На момент взрыва в учреждении находилось 189 пациентов и 65 сотрудников. Погиб охранник Буркитбаев Ж. 1979 года рождения и новорожденный ребенок весом 790 грамм, 18 сутки жизни. Пострадали 8 человек, они госпитализированы в медучреждения города», - сообщили в управлении.

    Позже стало известно, что умерший младенец был одним из тройняшек.


    Ранее сообщалось, что сегодня около роддома в Шымкенте произошел взрыв. В результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки. По предварительным данным причиной взрыва стало газовое скопление.

    «При взрыве произошло частичное обрушение здания на площади 130 кв. м., повреждены балкон и окна квартиры расположенного пятиэтажного жилого дома и 7 легковых автомобилей. В ликвидации ЧС задействовано 37 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Видео Шымкент Взрыв Пожар
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