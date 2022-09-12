Новорожденными торговали в Алматы
«В ходе проведенных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей. По данному факту начато досудебное расследование по статье «торговля несовершеннолетними». Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС», - проинформировала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.
Она также сообщила о том, что начато досудебное расследование по ст.125 ч.3 п.2 УК (похищение человека с целью эксплуатации) в Мангистауской области. Полицейскими установлен и задержан 43-летний мужчина, который путем применения насилия похитил 30-летнюю женщину для сексуальной эксплуатации.
«В Абайской области установлена и задержана 32-летняя женщина, которая в течение трех недель обманом вовлекала в занятие проституцией 17-летнюю несовершеннолетнюю, а деньги присваивала себе. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.134 ч.1 УК (вовлечение в занятие проституцией), проводится расследование. Сотрудниками в Костанайской области задержана администратор массажного салона, которая предоставляла арендуемое помещение салона для занятия проституцией и сводничества. По данному факту составлен административный протокол по ст.450 ч.1 (предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества) КоАП», - привела примеры представитель МВД.