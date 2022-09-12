Новорожденными торговали в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы сотрудниками полиции выявлены факты торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что группа лиц по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей. По данному факту начато досудебное расследование по статье «торговля несовершеннолетними». Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС», - проинформировала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Она также сообщила о том, что начато досудебное расследование по ст.125 ч.3 п.2 УК (похищение человека с целью эксплуатации) в Мангистауской области. Полицейскими установлен и задержан 43-летний мужчина, который путем применения насилия похитил 30-летнюю женщину для сексуальной эксплуатации.

«В Абайской области установлена и задержана 32-летняя женщина, которая в течение трех недель обманом вовлекала в занятие проституцией 17-летнюю несовершеннолетнюю, а деньги присваивала себе. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.134 ч.1 УК (вовлечение в занятие проституцией), проводится расследование. Сотрудниками в Костанайской области задержана администратор массажного салона, которая предоставляла арендуемое помещение салона для занятия проституцией и сводничества. По данному факту составлен административный протокол по ст.450 ч.1 (предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества) КоАП», - привела примеры представитель МВД.