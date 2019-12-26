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Новорождённых при выписке заворачивают в новогоднюю «упаковку» в ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
26 Декабря 2019, 23:00
Новорождённых при выписке заворачивают в новогоднюю «упаковку» в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане новорожденных при выписке заворачивают в новогоднюю «упаковку», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

В канун Нового года в родильных отделениях районных больницах и перинатальных центрах Восточного Казахстана выписывают младенцев в необычных нарядах. Коллективы медицинских организаций специально подготовили и сшили наборы с новогодней тематикой для выписки детей. Родители были растроганы подобной акцией, признались врачи.

«Мы будем бережно хранить эту шапочку и пеленку, ведь в них я получила свой главный подарок на Новый год. Хочется верить, что это акция станет традицией. И в этом мы видим заботу, что врачи разделяют нашу радость и относятся к своей работе с душой», - делится впечатлениями мама Жансая Наймашева.

В пресс-службе управления здравоохранения ВКО отметили, что необычная акция продлится до конца новогодних праздников.

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