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Новорожденных из роддомов выписывают в национальной одежде в ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Марта 2022, 17:55
Новорожденных из роддомов выписывают в национальной одежде в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вот уже на протяжении нескольких лет в районных больницах Восточного Казахстана продолжается уникальная, добрая традиция — накануне Наурыза новорожденных выписывают в национальной одежде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

К примеру, в перинатальном отделении Аягозской межрайонной больницы первые 10 малышей, которых по случаю выписки нарядили в праздничную одежду, уже отправились домой.

«Вместе с рожденными малышами на днях мы также выписали двойняшек, которые пришли на свет еще в начале месяца. Если не считать малый вес — 1 200 граммов и 1 300 граммов, дети здоровы. За время ухаживания, малыши набрали в весе, мы оказали полный объем неонатологической помощи, для этого в нашей районной больнице имеется весь потенциал», — рассказал главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров.

Создать праздничное настроение таким образом в преддверии Наурыза решили и в №2 Тарбагатайской районной больнице.

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Акмарал Закариянова из села Акжар на днях стала мамой в четвертый раз.

«Это прекрасные дни, чтобы появиться на свет. Ведь Наурыз - великий праздник обновления природы. Было неожиданно и очень приятно, что во время выписки врачи пришли в национальных костюмах, нашим детям подарили одежду в национальном стиле», — делится Акмарал.

Провожать родивших женщин в таком формате в медорганизациях планируют все праздничные дни.

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Восточно-Казахстанская область   Наурыз   Общество  
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