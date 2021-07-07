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Новорожденные в День столицы получили подарки в Нур-Султане

7 Июля 2021, 15:32
Новорожденные в День столицы получили подарки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акушерских блоках многопрофильных городских больниц прошло традиционное поздравление детей, рожденных в День столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

От имени акиматов района Есиль и Алматы, Управления общественного здравоохранения города секретарь столичной комиссии по делам женщин и демографической политике вручила малышам и их мамам конверты для новорожденных и букеты цветов с поздравительным письмом и пожеланиями крепкого здоровья детям, а мамам сил и восстановления.

Без поздравления не остались и мамочки, которые попали с коронавирусной инфекцией в перепрофилированный под ковид акушерский блок. Там родилось пять здоровых малышей: четыре мальчика и одна девочка.

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«Мне срок ставили чуть позже. Так получилось, что наш малыш выбрал именно этот день. Значит, не зря», - говорит одна из рожениц.

Счастливым мамам вручили памятные подарки и детские принадлежности.

В целом, в День столицы в городских больницах родилось 77 детей, из них 37 мальчиков и 40 девочек.

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Астана   Здравоохранение   День столицы  
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