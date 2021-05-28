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    15:50, 28 Май 2021 | GMT +6

    Новорожденные тоже могут болеть Covid-19 – главный педиатр страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный педиатр Министерства здравоохранения РК, доктор медицинских наук Риза Боранбаева рассказала, сколько детей перенесли коронавирусную инфекцию с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дети болеют коронавирусной инфекцией реже, чем взрослые. В целом, заболевание у детей протекает или бессимптомно, или в легкой форме. Хотя не исключаются случаи тяжелого течения Covid-19 и у детей. Могут болеть также и новорожденные. С 1 января 2021 года у нас зарегистрировано 16245 детей с подтвержденным диагнозом Covid-19, из них 34 новорожденных. Выздоровевших пациентов 13985, это практически 80%», - сказала Риза Боранбаева на брифинге в СЦК.

    По ее словам, течение Covid-19 в 90% было бессимптомным и в легкой форме.

    «10% детей перенесли болезнь в степени средней тяжести, и 0,1% переболели в тяжелой форме. Среди заболевших только у 58 детей была диагностирована вирусная пневмония. Вирусная пневмония для детей редко характерна. Пока дети у нас не вакцинируются, и нет официальных лекарственных средств для профилактики Covid-19, важным средством для их защиты остается соблюдение противоэпидемических мер», - отметила педиатр.

    «Это предотвращение воздушно-капельного пути передачи, научить ребенка закрывать рот салфеткой при кашле или чихании, правильно и часто мыть руки, не дотрагиваться до рта, носа и глаз», - перечислила Р. Боранбаева.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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