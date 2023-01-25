Новорожденную с остановкой дыхания и кровообращения спасли молодые сотрудники «скорой» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники центра скорой медицинской помощи провели успешную сердечно-легочную реанимацию новорожденному ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации директора центра Юрия Белонога, накануне вечером вызов поступил в Петропавловске. Бригада в составе фельдшеров Григория Кресса и Вадима Бойко выехала к девочке, возраст которой составлял всего 24 дня.

«Неонатальная желтуха» – с таким диагнозом малышка лечилась амбулаторно. Вызов скорой помощи потребовался из-за потери сознания.

«Во время транспортировки у ребенка – потеря сознания, остановка дыхания и кровообращения. Была проведена успешная сердечно-легочная реанимация в асинхронном режиме. Ребенка передали врачам многопрофильной детской областной больницы», - проинформировал Ю. Белоног.

Сегодняшним утром директор многопрофильной детской областной больницы Нурлан Айманов сообщил, что малышку уже переводят в отделение. Состояние ребенка стабилизировали.

Фельдшер «скорой» Григорий Кресс в конце прошлого года стал победителем конкурса «Лучший фельдшер Петропавловска». Его напарнику, фельдшеру Вадиму Бойко 21 год, в центре скорой медицинской помощи работает всего полгода.

Фото центра скорой медицинской помощи