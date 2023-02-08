Новорожденную девочку достали спасатели из-под завалов в Сирии

ДАМАСК. КАЗИНФОРМ – Чудом выжившую в мощном землетрясении новорожденную девочку удалось спасти из-под завалов жилого дома на севере Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Пуповина новорожденной все еще была прикреплена к матери, когда ее нашли. Мать девочки умерла после родов прямо под руинами здания.

«Когда мы копали, то услышали голос. Мы расчистили завалы и нашли ребенка с неповрежденной пуповиной. Мы перерезали ее и моя двоюродная сестра отвезла девочку в больницу», — поведал агентству AFP двоюродный брат матери Халил аль-Сувади.

Спасенная новорожденная сейчас проходит лечение в детской больнице в городе Африн. Врачи сообщают, что ее состояние стабильное, хотя она поступила с синяками, рваными ранами и переохлаждением.

Малышка считается единственным выжившим членом из своей семьи. Семья девочки жила в пятиэтажном многоквартирном доме, который землетрясение сравняло с землей.

Сирийским спасателям удалось совершить еще одно чудо - достать из завалов на севере страны целую семью, передает агентство.

Дети семьи провели 36 часов в ожидании помощи и будучи зажаты между двумя бетонными плитами. Старшая сестра по имени Марьям как могла оберегала своего младшего брата, прикрывая его лицо рукой до прихода помощи спасателей. Уже после спасения отец семейства Мустафа рассказал журналистам, что он, супруга и трое детей спали, когда землетрясение обрушилось на их город.

«Мы почувствовали дрожь земли, затем стены стали обрушиваться прямо на нас. Так мы и провели последующие два дня, под руинами. Нам пришлось испытать то, что, я надеюсь, никому никогда не доведется почувствовать», - сказал он.

«Нас услышали, нас спасли — меня, жену и детей. Слава Богу, мы все живы и мы благодарим тех, кто нас спас», — добавил он.

Детей доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Выживших до сих пор извлекают из-под завалов в Сирии и Турции, где рано утром в понедельник по местному времени произошло землетрясение магнитудой 7,8. В Сирии в результате землетрясения погибли более 2500 человек. В Турции количество жертв землетрясения превысило 6200 человек.

Спасательные работы осложняются морозом, перекрытыми дорогами, поврежденной инфраструктурой и продолжающимися толчками.

Фото: Ghaith Alsayed/AP