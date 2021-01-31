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    23:10, 30 Январь 2021 | GMT +6

    Новорожденного выбросила в мусорный контейнер жительница Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подробности о женщине, выбросившей новорожденного в мусорный контейнер, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Новорожденного ребенка выбросили в мусорный контейнер в селе Сагиз Кызылкогинского района. 35-летняя женщина, сделавшая это, не встала на амбулаторный учет и скрывала свое положение до последнего. В районную станцию скорой медицинской помощи она обратилась с жалобой на кровотечение. Изначально не призналась в родах и пыталась объяснить, что начавшееся кровотечение вызвано абортом», - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Айгуль Кудаманова.

    Ребенок, которого родила женщина, был найден в мусорном контейнере мертвым. Установлено, что родился он живым. Проводится расследование.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Другие государственные органы Акимат Общество Происшествия
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