24 Мая 2022 02:19

Новорожденного весом в полкилограмма спасли акмолинские медики

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 90 дней находился под наблюдением акмолинских медиков малыш, рожденный весом 570 грамм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе многопрофильной областной больницы, в отделении патологии новорожденных перинатального центра больницы выхаживают детей, родившихся весом чуть больше 500 грамм, и спасают малышей от различных тяжелых состояний. На счету врачей отделения несчитанное число спасенных жизней.

«17 февраля текущего года в нашем перинатальном центре родился малыш весом 570 грамм Учитывая тяжесть состояния и срок гестации, 4 апреля малыш был переведён в отделение патологии новорожденных для дальнейшего выхаживания и лечения. 16 мая ребенок в удовлетворительном состоянии, достигнув веса 2200 грамм, был выписан домой», - поделились в ведомстве.

В перинатальном центре новорожденный находился 88 дней. Врачи и медперсонал отделения всячески помогали маме ухаживать за ребенком в отделении, а после дали рекомендации по уходу за ребенком в домашних условиях.

«К ведению этого ребенка были подключены все необходимые специалисты: реаниматологи, неонатологи и другие. Желаем маме и малышу крепкого здоровья и скорейшего восстановления», - добавили в ведомстве.

Ранее акмолинским медикам удалось спасти двух новорожденных, родившихся преждевременно с экстремально низким весом 700 и 721 грамм.