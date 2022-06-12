Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Новорожденного уронили на пол в Атырау - врачи рассказали о его состоянии
12 Июня 2022 14:50

Новорожденного уронили на пол в Атырау - врачи рассказали о его состоянии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Медики сообщили о состоянии упавшего в Атырау в перинатальном центре на пол новорожденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент, о котором стало известно из социальных сетей, произошел несколько дней назад в областном перинатальном центре. Женщина, которую попросили присмотреть в отсутствии матери за новорожденным, потеряла сознание и выронила ребенка на пол.

«У новорожденного Д. Кенжесова установили диагноз «ишемия мозга». Состояние ребенка стабильное. Находится на самостоятельном дыхании с подачей кислорода через маску. Сатурация более 93%, частота дыхания - 43 в мин. В сознании, состояние после седации. Гемодинамика стабильная. Артериальное давление - 89/63/73 мм. рт. ст. Частота сердечных сокращений - 127 ударов в минуту. Кормление производится сцеженным грудным молоком по 35,0 мл через зонд. Физиологические отправления в норме. Неврологической симптоматики нет», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В настоящее время в перинатальный центре работает специально созданная комиссия. В ее задачу входит расследование причин произошедшего, добавили в пресс-службе облздрава.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Тринадцать заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
Более 137 тыс. костанайцев до сих пор не имеют медстраховки
Итоги референдума, обращение Президента, новые области и министерства – обзор недели в Казахстане
Тесты на коронавирус отменили для въезда в США
Раздробленную мотокультиватором ногу мужчины спасли врачи СКО
Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау
Почти 80 атырауских детей проводят летний отдых на Кавказе
Более 6,5 тыс. человек трудоустроились с начала года в Атырауской области

Лента новостей

Архив