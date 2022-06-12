12 Июня 2022 14:50

Новорожденного уронили на пол в Атырау - врачи рассказали о его состоянии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Медики сообщили о состоянии упавшего в Атырау в перинатальном центре на пол новорожденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент, о котором стало известно из социальных сетей, произошел несколько дней назад в областном перинатальном центре. Женщина, которую попросили присмотреть в отсутствии матери за новорожденным, потеряла сознание и выронила ребенка на пол.

«У новорожденного Д. Кенжесова установили диагноз «ишемия мозга». Состояние ребенка стабильное. Находится на самостоятельном дыхании с подачей кислорода через маску. Сатурация более 93%, частота дыхания - 43 в мин. В сознании, состояние после седации. Гемодинамика стабильная. Артериальное давление - 89/63/73 мм. рт. ст. Частота сердечных сокращений - 127 ударов в минуту. Кормление производится сцеженным грудным молоком по 35,0 мл через зонд. Физиологические отправления в норме. Неврологической симптоматики нет», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В настоящее время в перинатальный центре работает специально созданная комиссия. В ее задачу входит расследование причин произошедшего, добавили в пресс-службе облздрава.