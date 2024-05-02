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    02:24, 02 Май 2024 | GMT +6

    Новорожденного с тяжелым пороком прооперировали карагандинские врачи

    операция, врачи
    Фото: Карагандинская областная детская клиническая больница

    Выездная бригада Карагандинской областной детской клинической больницы провела операцию младенцу в первые часы жизни. Новорожденный появился на свет с одним из сложных врожденных пороков – гастрошизисом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Недоразвитие передней брюшной стенки с эвентрацией всего кишечника было выявлено во время внутриутробного периода. При поступлении беременной в роддом бригада уже была готова выехать для оказания оперативного вмешательства.

    — После рождения ребенок был сразу переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра № 2 города Караганды. После предоперационной подготовки и дообследования новорожденный прооперирован в первые часы жизни: произведено одномоментное погружение эвентрированных петель кишечника в брюшную полость с пластикой дефекта передней брюшной стенки. Такая аномалия развития называется гастрошизис. Имеющие ее новорожденные нуждаются в экстренном хирургическом лечении в первые 6–12 часов жизни в условиях специализированного стационара, поскольку быстро начинается спаечный процесс между кишечными петлями и резко возрастает риск инфицирования эвентрированных органов. За два года хирургами ОДКБ прооперировано пять новорожднных с гастрошизисом с благоприятным исходом, — рассказали врачи областной детской клинической больницы.

    Выездная операционная бригада была создана в 2017 году для оказания экстренной хирургической помощи новорожденным в роддомах в первые сутки жизни. В ее составе неонатальные хирурги, анестезиолог, операционные сестры. Благодаря такой помощи исключается транспортировка новорожденного из стационара в стационар, а выхаживанием прооперированных малышей занимаются профессиональные неонатологи перинатальных центров Карагандинской области. Бригадой достигнуты отличные показатели выживаемости новорожденных с врожденными пороками с 48% до 89%.

    операция, ребенок
    Фото: Карагандинская областная детская клиническая больница

     

     

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Врачи Караганда Новорожденный
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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