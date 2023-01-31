Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Новорожденного с инсультом спасли мангистауские врачи

31 Января 2023, 15:15
Новорожденного с инсультом спасли мангистауские врачи

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Врачи Мангистауской областной многопрофильной детской больницы спасли новорожденного, которому едва исполнилось 39 дней со дня появления на свет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Младенец, родившийся в декабре 2022 года, был доставлен 13 января в отделение интенсивной терапии детской больницы в очень тяжелом состоянии. Врачи, которые полностью обследовали ребенка, поставили диагноз «нарушение системы мозгового кровообращения».

«13 января младенец был госпитализирован с диагнозом «нарушение системы мозгового кровообращения». Врачи обнаружили у малыша острую субдуральную гематому, отек левого мозга, инсульт. Решение было принято незамедлительно, была проведена экстренная операция. Операция, которая длилась 1 час, прошла успешно», - сказал детский нейрохирург Ербол Кенжевалов.

Стоит отметить, что операцию на мозг выполнил детский нейрохирург Ербол Кенжевалов. После операции малыш, находящийся в реанимации в течение 10 дней, был под наблюдением заведующего отделением реанимации Мереке Бекбаева, реаниматологов Гулайым Джановой, Амангельды Ашимхана, Елены Горбуновой. Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ, ему вводили кровь и плазму, лечили и круглосуточно наблюдали за ним.

После того, как состояние стабилизировалось, ребенка поместили в палату. Новорожденный вместе с матерью продолжил лечение в травматологическом отделении. После стабилизации общего состояния врачи выписали малыша домой. На сегодняшний день он находится под наблюдением родителей и врача.


Новости по теме
Более 400 процедур ЭКО сделают бесплатно в Карагандинской области
Небезопасные игрушки и продукты выявили санврачи в магазинах Жетысуской области
Проведена операция пострадавшему от падения на него дивана мужчине в Актау
Теги:
Читайте также
Небезопасные игрушки и продукты выявили санврачи в магазинах Жетысуской области
Более 400 процедур ЭКО сделают бесплатно в Карагандинской области
Шторм ожидается в 4 регионах Казахстана
Проведена операция пострадавшему от падения на него дивана мужчине в Актау
Патрульные в Рудном спасли ребенка во время приступа эпилепсии
Ученый разработал методику для развития речи казахоязычных детей с кохлеарным имплантатом
Уголовное дело завели против приемного отца сбежавшего мальчика в СКО
Медсестры вышли на протесты в Бельгии
Новости партнеров
Популярное
1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
3 345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в этом году в Казахстане
4 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
5 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

Лента новостей