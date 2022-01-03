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Новорожденного ребенка в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом в ВКО

3 Января 2022 01:24
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Новорожденного ребенка в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Второго января 2022 года в производственно-диспетчерскую службу АО «Казавиаспас» МЧС РК поступила оперативная заявка от Национального координационного центра экстренной медицины (далее - НКЦЭМ) о том, что необходимо транспортировать новорожденного ребёнка, который находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь Казавиаспаса Алмаз Габдуллин, передает МИА «Казинформ».

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С места дислокации воздушного судна АО «Казавиаспас» в городе Усть-Каменогорске незамедлительно вылетел вертолет Ми-8. На борту находились опытные пилоты в лице командира воздушного судна Агламбекова Руслана, второго пилота Кенжегалиева Мажита, авиационный персонал Казакпаев Ауельбек, Джумабаев Пердебек, Бекжанов Сакен, а также врачи НКЦЭМ, главный неонатолог области Куанышпаев Асхат и фельдшер Асаубаев Бек.

Спасатели оперативно транспортировали ребенка из села Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в город Усть-Каменогорск, где ожидала карета скорой помощи. В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей Центра Матери и Ребенка.

Полет осложнялся низкой температурой воздуха. Благодаря слаженным действиям пилотов Казавиаспаса и врачей НКЦЭМ спасательная операция прошла согласно установленного маршрута и без происшествий.



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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение  
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