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Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар

11 Февраля 2022 12:34
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Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По заявке Национального координационного центра экстренной медицины вертолетом авиации МЧС «Казавиаспас» Eurocopter H-145 из города Экибастуза в город Павлодар был экстренно транспортирован новорожденный ребенок. Об этом сообщил пресс-секретарь АО «Казавиаспас» МЧС РК Алмаз Габдуллин, передает МИА «Казинформ».

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Малыша в сопровождении врачей специализированной неонатологической бригады медицинской авиации оперативно и благополучно доставили в Павлодар. Все это время он находился в кувезе с автоматической подачей кислорода. В аэропорту пункта назначения ожидал автомобиль скорой помощи. В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей областного перинатального центра номер один.


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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #МЧС  
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