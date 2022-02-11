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Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар
11 Февраля 2022 12:34
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По заявке Национального координационного центра экстренной медицины вертолетом авиации МЧС «Казавиаспас» Eurocopter H-145 из города Экибастуза в город Павлодар был экстренно транспортирован новорожденный ребенок. Об этом сообщил пресс-секретарь АО «Казавиаспас» МЧС РК Алмаз Габдуллин, передает МИА «Казинформ».
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Малыша в сопровождении врачей специализированной неонатологической бригады медицинской авиации оперативно и благополучно доставили в Павлодар. Все это время он находился в кувезе с автоматической подачей кислорода. В аэропорту пункта назначения ожидал автомобиль скорой помощи. В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей областного перинатального центра номер один.
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