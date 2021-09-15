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    10:47, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Новоизбранный депутат Мажилиса принес присягу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новоизбранный депутат Мажилиса Парламента РК Гани Хамзин принес присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - произнес Гани Хамзин на пленарном заседании Мажилиса.

    Спикер палаты Нурлан Нигматулин поздравил мажилисмена от имени всего депутатского корпуса.

    «Поздравляем нашего коллегу Гани Болатулы и желаем ему успехов в депутатской деятельности», - сказал он.



    Теги:
    Парламент Мажилис
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