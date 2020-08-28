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Новоизбранным сенаторам вручили служебные удостоверения

28 Августа 2020 11:48
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Новоизбранным сенаторам вручили служебные удостоверения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала новоизбранных депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Центризбиркома. Депутатам были вручены служебные удостоверения и нагрудные знаки.

Открывая заседание, председатель Центральной избирательной комиссии Берик Имашев отметил, что завершающее заседание кампании по выборам депутатов Сената Парламента проходит накануне знаменательной даты – 25-летия Конституции – Основного закона независимого Казахстана.

«С момента регистрации Центральной избирательной комиссией вступают в силу ваши полномочия в качестве депутатов Сената Парламента РК. Уважаемые депутаты, примите наши поздравления! Желаем вам плодотворной работы во благо нашей страны», - сказал Берик Имашев.

Напомним, на выборах в Сенат, прошедших 12 августа победу одержали: от Акмолинской области – Бекенов Нурлан Жексембаевич; от Актюбинской области – Каниев Бауыржан Нуралиевич; от Алматинской области – Дюсембинов Султан Мырзабекович; от Атырауской области – Лукпанов Сагындык Есенгалиевич; от Восточно-Казахстанской области – Булавкина Ольга Александровна; от Жамбылской области – Орынбеков Бекболат Серикбекович; от Западно-Казахстанской области – Рысбекова Ляззат Туякбаевна; от Карагандинской области – Ершов Сергей Михайлович; от Костанайской области – Карплюк Сергей Алексеевич; от Кызылординской области – Альназарова Акмарал Шарипбаевна; от Мангыстауской области – Алдашев Суиндик Тасеменович; от Павлодарской области – Нухулы Алтынбек; от Северо-Казахстанской области – Перепечина Ольга Валентиновна; от Туркестанской области - Бектаев Али Абдикаримович; от города Нур-Султана – Куришбаев Ахылбек Кажигулович; от города Алматы – Макежанов Султанбек Алмасбекович; от города Шымкента – Капбарова Айгуль Жарылкасыновна.



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Серик Сабеков

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