23:00, 01 Декабрь 2022 | GMT +6
Новогоднюю ярмарку проведут в выставочном центре EXPO в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 19 декабря в Международном выставочном центре EXPO состоится новогодняя ярмарка «Жаңа жыл fest», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на о сайт акимата столицы.
По информации пресс-службы АО «НК «QazExpoCongress», на праздничной ярмарке-выставке посетители смогут приобрести по приемлемым ценам новогодние оригинальные подарки, сувениры, игрушки, изделия ручной работы, предметов декора и прочее.
Также можно будет продегустировать новогодние угощения.
Посетителей ждут интересные мастер-классы, игры с аниматорами и насыщенная новогодняя культурно-развлекательная программа. Мероприятие будет проходить в течение трех дней с 17 по 19 декабря, с 12:00 до 20:00 часов по адресу: МВЦ EXPO, проспект Мәңгілік Ел 53/1. Вход свободный.