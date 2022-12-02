Новогоднюю ярмарку проведут в выставочном центре EXPO в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 19 декабря в Международном выставочном центре EXPO состоится новогодняя ярмарка «Жаңа жыл fest», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на о сайт акимата столицы.

По информации пресс-службы АО «НК «QazExpoCongress», на праздничной ярмарке-выставке посетители смогут приобрести по приемлемым ценам новогодние оригинальные подарки, сувениры, игрушки, изделия ручной работы, предметов декора и прочее.

Также можно будет продегустировать новогодние угощения.