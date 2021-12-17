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Новогоднюю сказку «Снежная королева» представили в алматинском цирке

17 Декабря 2021 21:15
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Новогоднюю сказку «Снежная королева» представили в алматинском цирке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В казахском государственном цирке Алматы представили новогоднюю сказку «Снежная королева», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Яркое волшебное представление «Снежная королева» создано по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена.

По сюжету сказки темные силы противодействуют добрым, и только настоящая дружба остановит зло. Языком циркового искусства изложены волшебные приключения и магические превращения сказочных героев.

В этом шоу много номеров с участием воздушных гимнастов. Самому юному из них всего семь лет. Он продолжает семейную династию Досбатыровых. Его дедушка - заслуженный деятель РК Курмангали Досбатыров отработал в цирке 50 лет. Сейчас он готовит артистов воздушно-акробатического жанра.

«Мы с моим внуком занимаемся с его 4- летнего возраста. Его отец тоже работает в цирке. Это второе выступление Даната. Внук также занимается спортивной гимнастикой», - сказал К. Досбатыров.

Самый юный участник сказки Данат Досбатыров играет одну из главных ролей - мальчика по имени Кай, которого хочет заколдовать Снежная королева.

«К представлению готовился с папой и дедушкой. В будущем хочу стать артистом цирка, а именно гимнастом», - поделился юный артист.

Снежную королеву в новогодней сказке сыграла обладательница бронзовой короны Всероссийского фестиваля «Принцесса цирка», Серебряной награды IX Международного фестиваля циркового искусства «Новое поколение» в Монте-Карло Анастасия Демидова.

«Сегодня в нашем представлении очень молодых артистов. Знаете, мне очень интересно работать с детьми. Они по настоящему волнуются, показывают естественные эмоции. И это прекрасно!», - сказала артистка цирка.

Сказка наполнена тайной, ожиданием чуда. Специально к программе написан оригинальный сценарий, богатый ярким, необычным сюжетом, изготовлены новые костюмы, необычный реквизит.

Новая программа синтезирует лучшие традиции циркового, театрального, музыкального и хореографического искусств. Режиссерско-постановочная группа, помимо развлекательной задачи, ставила и другие - образовательную и воспитательную.

Для алматинских зрителей новогодняя программа будет представлена с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Продолжительность театрально-циркового спектакля 2 часа с антрактом.




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#Алматы   #Культура   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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