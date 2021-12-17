Новогоднюю сказку «Снежная королева» представили в алматинском цирке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В казахском государственном цирке Алматы представили новогоднюю сказку «Снежная королева», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Яркое волшебное представление «Снежная королева» создано по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена.

По сюжету сказки темные силы противодействуют добрым, и только настоящая дружба остановит зло. Языком циркового искусства изложены волшебные приключения и магические превращения сказочных героев.

В этом шоу много номеров с участием воздушных гимнастов. Самому юному из них всего семь лет. Он продолжает семейную династию Досбатыровых. Его дедушка - заслуженный деятель РК Курмангали Досбатыров отработал в цирке 50 лет. Сейчас он готовит артистов воздушно-акробатического жанра.

«Мы с моим внуком занимаемся с его 4- летнего возраста. Его отец тоже работает в цирке. Это второе выступление Даната. Внук также занимается спортивной гимнастикой», - сказал К. Досбатыров.

Самый юный участник сказки Данат Досбатыров играет одну из главных ролей - мальчика по имени Кай, которого хочет заколдовать Снежная королева.

«К представлению готовился с папой и дедушкой. В будущем хочу стать артистом цирка, а именно гимнастом», - поделился юный артист.

Снежную королеву в новогодней сказке сыграла обладательница бронзовой короны Всероссийского фестиваля «Принцесса цирка», Серебряной награды IX Международного фестиваля циркового искусства «Новое поколение» в Монте-Карло Анастасия Демидова.

«Сегодня в нашем представлении очень молодых артистов. Знаете, мне очень интересно работать с детьми. Они по настоящему волнуются, показывают естественные эмоции. И это прекрасно!», - сказала артистка цирка.

Сказка наполнена тайной, ожиданием чуда. Специально к программе написан оригинальный сценарий, богатый ярким, необычным сюжетом, изготовлены новые костюмы, необычный реквизит.

Новая программа синтезирует лучшие традиции циркового, театрального, музыкального и хореографического искусств. Режиссерско-постановочная группа, помимо развлекательной задачи, ставила и другие - образовательную и воспитательную.

Для алматинских зрителей новогодняя программа будет представлена с 18 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Продолжительность театрально-циркового спектакля 2 часа с антрактом.



