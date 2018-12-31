Новогоднюю ель на дне озера установили дайверы

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРОМ - Дайверы клуба подводного плавания «Бентос» Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) в 40-й раз погрузили на дно Голубого озера в пригороде Казани новогоднюю ель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Дайверы установили ель на глубине порядка 8 м. Под водой участники клуба водили вокруг хоровод, пили шампанское и пели песню «В лесу родилась елочка», - сказал директор клуба Андрей Торбин, отметив, что на дно озера погружались порядка 15 дайверов.

По его словам, обычай погружать ель появился в канун нового 1979 года - традиция была заложена участниками клуба под началом его руководителя, врача-эндокринолога Рината Галимова. С тех пор дайверы делают это каждый год. Елка простоит под водой до старого Нового года.

Еще одну ель дайверы установили на поверхности озера, водрузив ее на специальный плот. Как уточнил собеседник агентства, погрузиться под воду при желании может любой желающий, если позволяет здоровье. Это можно сделать в сопровождении инструктора. «После соответствующего инструктажа с подбором костюма любой человек может погрузиться», - добавил он.