Новогодняя ночь в Брюсселе: 21 сожженный автомобиль, более 200 арестов и почти 300 вызовов скорой

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция бельгийской столицы провела 185 административных и 26 судебных арестов в течение новогодней ночи в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на бельгийскую телерадиокомпанию RTBF.

В новогоднюю ночь в Брюсселе от пожаров пострадал 21 автомобиль. Также пожарным пришлось ликвидировать 82 возгорания мусорных баков и девять небольших пожаров в домах жителей.

Проведено 297 мероприятий по оказанию неотложной медицинской помощи, в том числе скорая выезжала 23 раза из-за жалоб на ожоги, полученные от фейерверков и петард.

По оценке полиции, пиротехнические изделия в новогоднюю ночь использовали около 60 тыс. жителей столицы Бельгии.





Фото: RTBF