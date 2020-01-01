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Новогодняя ночь в Брюсселе: 21 сожженный автомобиль, более 200 арестов и почти 300 вызовов скорой

Автор:  
Тимур Дюсекеев
1 Января 2020, 23:44
Новогодняя ночь в Брюсселе: 21 сожженный автомобиль, более 200 арестов и почти 300 вызовов скорой

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция бельгийской столицы провела 185 административных и 26 судебных арестов в течение новогодней ночи в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на бельгийскую телерадиокомпанию RTBF.

В новогоднюю ночь в Брюсселе от пожаров пострадал 21 автомобиль. Также пожарным пришлось ликвидировать 82 возгорания мусорных баков и девять небольших пожаров в домах жителей.

Проведено 297 мероприятий по оказанию неотложной медицинской помощи, в том числе скорая выезжала 23 раза из-за жалоб на ожоги, полученные от фейерверков и петард.

По оценке полиции, пиротехнические изделия в новогоднюю ночь использовали около 60 тыс. жителей столицы Бельгии.


Фото: RTBF
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