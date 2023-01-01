Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Новогодняя елка загорелась в Кызылорде

1 Января 2023, 15:14
Новогодняя елка загорелась в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В поселке Тасбогет, относящемся к городу Кызылорда, загорелась новогодняя елка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В спасательную службу 112 поступило сообщение о том, что 1 января в 02.01 ночи в поселке Табсогет, расположенном в пригороде, горит новогодняя елка.

«Сразу же после обращения 7 сотрудников пожарной части №4 выехали на место происшествия на спецтехнике. Пожар был локализован в 02.07 ночи и полностью потушен в 02.08 ночи по местному времени», - сообщила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова

Причиной возгорания, по словам спеуиалистов, могло стать короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.


Новости по теме
С 15 населенных пунктов ВКО снята угроза подтопления
Актюбинка угорела насмерть в новогоднюю ночь
Землетрясение в 5,2 балла произошло в Афганистане
Теги:
Читайте также
С 15 населенных пунктов ВКО снята угроза подтопления
Более 5 тысяч многодетных семей военнослужащих насчитывается в Казахстане
Снеговика-великана слепили в Карагандинской области
В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей
Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
Двух рыбаков на заглохшей машине спасли в Карагандинской области
Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе
Президент поблагодарил казахстанцев, работавших в новогоднюю ночь
Новости партнеров
Популярное
1 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
2 Поручения Президента и меры Правительства: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
3 Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе
4 Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
5 Полицейские Астаны просят контролировать детей во время каникул

Лента новостей