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Новогодний забег в поддержку акции против пандемии пройдет в Нур-Султане

31 Декабря 2021 14:54
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Новогодний забег в поддержку акции против пандемии пройдет в Нур-Султане

Сегодня, 31 декабря в Нур-Султане состоится «Новогодний забег – 2022», посвященный 30-летию Независимости Казахстана и массовой спортивной акции против пандемии, передает официальный сайт акимата города.

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К участию в забеге приглашаются все желающие. В программе - массовый бег и скандинавская ходьба. Основная дистанция – 2022 метра.

Главная цель соревнований – развитие массового спорта в столице, пропаганда здорового образа жизни среди жителей и гостей Нур-Султана и поддержка массовых спортивных акций против пандемии.

Соревнования пройдут 31 декабря на площади у монумента «Қазақ елі». Начало в 23: 00, старт в 23: 20ч.

Организаторами забега выступили Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК и акимат города Нур-Султан.


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#Нур-Султан   #Новый год  
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