Новогодний забег организовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица начала Новый год с массового забега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Он стартовал у монумента «Қазақ елі». Всего любители бега и скандинавской ходьбы, несмотря на мороз, преодолели 2022 метра. Параллельно с Нур-Султаном в спортивном мероприятии приняли участие и некоторые регионы Казахстана.

Отметим, что каждому участнику, вне зависимости от того, преодолел ли он заявленную дистанцию или нет, вручили по «золотой медали». Главная цель акции – привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни.







