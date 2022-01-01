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Новогодний забег организовали в Нур-Султане

1 Января 2022 14:15
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Новогодний забег организовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица начала Новый год с массового забега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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Он стартовал у монумента «Қазақ елі». Всего любители бега и скандинавской ходьбы, несмотря на мороз, преодолели 2022 метра. Параллельно с Нур-Султаном в спортивном мероприятии приняли участие и некоторые регионы Казахстана.

Отметим, что каждому участнику, вне зависимости от того, преодолел ли он заявленную дистанцию или нет, вручили по «золотой медали». Главная цель акции – привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни.




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#Нур-Султан   #Спорт   #Новый год  
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