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Новогодний сюрприз устроили пожарные детям с нарушениями слуха и речи в Павлодаре

30 Декабря 2021 22:29
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Новогодний сюрприз устроили пожарные детям с нарушениями слуха и речи в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Детям с нарушениями слуха и речи праздник устроили павлодарские сотрудники ДЧС. Они приехали к детворе с подарками в образах Деда Мороза и Снегурочки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В преддверии Нового года отдел кадровой политики ДЧС Павлодарской области совместно с сотрудниками службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ поздравили с Новым годом детей специальной школы-интерната № 1 по Павлодарской области для детей с нарушениями слуха и речи», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

​Подполковник гражданской защиты управления кадровой политики Ринат Алишев поздравил детей с наступающим Новым 2022 годом, пожелал им только здоровья и хорошей учебы. ​Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» в костюмах Деда мороза и Снегурочки порадовали детей, вручив им сладости за хорошие выступления. ​А руководство спецшколы-интерната № 1 поблагодарило сотрудников органов гражданской защиты за сюрприз и преподнесло в качестве новогоднего подарка маленького Деда Мороза, сделанного руками детей.


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#Павлодарская область   #Общество   #МЧС   #Новый год  
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Автор:

Антон Гагарин

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