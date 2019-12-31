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Новогодний праздник для пожилых людей устроили артисты «Казахконцерта»

31 Декабря 2019 17:40
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Новогодний праздник для пожилых людей устроили артисты «Казахконцерта»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Артисты Государственной концертной организации «Казахконцерт» провели новогодний благотворительный концерт для пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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«Казахконцерт» традиционно проводит благотворительные мероприятия в рамках больших праздников. Мы всегда стараемся оказать поддержку людям, нуждающимся в душевной теплоте и милосердии, с помощью творчества и нашего музыкального искусства. К примеру, в рамках большого проекта «Жаңа жылдық кездесу-2» было выделено 1500 билетов для малообеспеченных многодетных семей, воспитанников детских домов и детей-инвалидов, домов престарелых и ветеранам. Ведь как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, мы являемся социальным государством. Поэтому мы всегда стараемся охватить разные социальные слои населения. И конец года мы завершаем праздничным благотворительным концертом», - сказал директор ГКО «Казахконцерт» Женис Сейдуллаулы.

Концерт прошел при поддержке Министерства культуры и спорта РК. Как известно, в центре «Шарапат» обслуживаются люди, достигшие пенсионного возраста, инвалиды первой и второй групп, одинокие и требующие постоянного постороннего ухода пожилые люди.

В программе концерта прозвучали произведения советских и казахских композиторов, всеми любимые добрые песни. Свое искусство зрителям подарили известные оперные и эстрадные исполнители: Жеңіс Сейдуллаулы, Азамат Желтыргузов, Курмаш Маханов, Нурлытан Ермек, Жанна Сандыбаева.










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Ключевые слова: Культура, Общество, Итоги 2019 года,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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