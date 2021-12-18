Новогодний праздник для акмолинских детей: на четырех сценах с соблюдением карантина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В этом году актеры акмолинского областного русского драматического театра приготовили новогодний праздник для детей сразу на четырех сценах. Чего именно ждать малышам, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор театра Бейбит Бахтыгереев.

По словам директора, на сегодняшний день театр имеет четыре филиала: это «Киндер-театр» для зрителей от одного года до шести лет, «Арт-ПлатФорма», «Арт-Пространство» и основная сцена.

К Новому году для зрителей разных возрастов театр приготовил представления на всех четырех площадках. Малышей ждут детская сказка «Ах, какие чудеса» на основной сцене, «Хайповый Новый год» – в «Арт-ПлатФорме», «Планета сказок» - в «Киндер-театре» и «Резиденция Деда Мороза» в «Арт-Пространстве». Последний проект был придуман артистами театра в прошлом году из-за пандемии и позволяет прийти в гости к самому Деду Морозу отдельно семьей с несколькими малышами.

Все мероприятия театра пройдут с соблюдением социальной дистанции и карантинных мер. Организаторы исключили из программы хороводы, а дети в зале будут рассажены друг от друга.

Новогодние представления для акмолинских детишек начнутся уже 21-22 декабря.







