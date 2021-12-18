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Новогодний праздник для акмолинских детей: на четырех сценах с соблюдением карантина

18 Декабря 2021 03:25
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Новогодний праздник для акмолинских детей: на четырех сценах с соблюдением карантина

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В этом году актеры акмолинского областного русского драматического театра приготовили новогодний праздник для детей сразу на четырех сценах. Чего именно ждать малышам, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор театра Бейбит Бахтыгереев.

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По словам директора, на сегодняшний день театр имеет четыре филиала: это «Киндер-театр» для зрителей от одного года до шести лет, «Арт-ПлатФорма», «Арт-Пространство» и основная сцена.

К Новому году для зрителей разных возрастов театр приготовил представления на всех четырех площадках. Малышей ждут детская сказка «Ах, какие чудеса» на основной сцене, «Хайповый Новый год» – в «Арт-ПлатФорме», «Планета сказок» - в «Киндер-театре» и «Резиденция Деда Мороза» в «Арт-Пространстве». Последний проект был придуман артистами театра в прошлом году из-за пандемии и позволяет прийти в гости к самому Деду Морозу отдельно семьей с несколькими малышами.

Все мероприятия театра пройдут с соблюдением социальной дистанции и карантинных мер. Организаторы исключили из программы хороводы, а дети в зале будут рассажены друг от друга.

Новогодние представления для акмолинских детишек начнутся уже 21-22 декабря.



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#Акмолинская область   #Культура  
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Автор:

Оксана Матасова

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