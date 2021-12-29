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Новогодний фейерверк отменили в Костанае

29 Декабря 2021 14:33
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Новогодний фейерверк отменили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае в связи с пандемией отменен праздничный фейерверк, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

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«В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране, в целях профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции при массовых скоплениях граждан, ранее запланированный праздничный фейерверк в ночь с 31 декабря на 1 января в Костанае отменен. К сведению сообщаем, что праздничные фейерверки также отменены в столице Нур-Султане, в мегаполисе Алматы и других городах», - сообщили в акимате.

В связи с этим внесены изменения и в праздничную программу на центральной площади.

Планируется, что предновогодняя программа начнется 31 декабря в 10.00. Запланированы легкоатлетический пробег, «Новогодняя карусель», конкурсная программа «Жақындап қалған жаңа жыл», шоу-программа «Что за лев этот тигр?».

В городском акимате также сообщили, что время движения городского общественного транспорта останется без изменений.

«Акимат города Костаная приносит свои извинения и надеется на понимание со стороны костанайцев», - подытожили в горакимате.

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#Костанайская область   #Коронавирус в РК   #Новый год  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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