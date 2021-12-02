Новогодних утренников в школах не будет – Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос проведения детских утренников в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается утренников и других массовых мероприятий, их в школах не будет. Есть решение главного санитарного врача, мы подчиняемся этим решениям, поэтому ни утренников, ни других массовых мероприятий в школах не будет», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах, после пленарного заседания Сената.

«Решение о проведении праздников внутри одного класса будет приниматься на уровне администрации школ», - подчеркнул министр.

Журналисты также задали ему вопрос касательно возможности перевода школьников на дистанционный формат обучения в связи с распространением штамма «омикрон».

«Сейчас рано говорить об этом, мы будем работать в рамках решений Межведомственной комиссии. Сейчас еще недостаточно сведений, чтобы делать выводы», - уклончиво ответил глава МОН.