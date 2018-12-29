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Новогодние выходные в сфере «Нұр Әлем»

29 Декабря 2018 16:00 148
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Новогодние выходные в сфере «Нұр Әлем»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Нового года с 30 декабря по 2 января Сфера «Нұр Әлем» ждёт посетителей с 10:00 - 21:00 ч. В эти праздничные дни жители и гости столицы смогут приобрести билеты с 50% скидкой.

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Посетители смогут увидеть увлекательные интерактивные установки, технологии будущего, космические изобретения и т.д. 

Кроме того, «Нұр Әлем» порадует гостей новыми зрелищными экспонатами. Более двадцати экспозиций перенесены из павильона «Зона лучших практик» и Тематических павильонов, которые являются образцами современных зелёных технологий и инновационных разработок в области альтернативных источников энергии. Среди них - кинетическая скульптура «Вселенная и энергия» - удивительно яркое шоу с комбинированными эффектами, световое LED представление «Умный город», модель Solar Impulse - первого самолета, облетевшего вокруг света исключительно на солнечной энергии и т.д.

Новогодние выходные в сфере «Нұр Әлем» 

Участникам ВОВ, инвалидам всех групп, детям-сиротам, многодетным матерям и детям до 6 лет вход в Сферу бесплатный.

Напомним, что на территории выставочного комплекса ЭКСПО открыт ледовый каток. Для удобства посетителей предусмотрен прокат коньков, подземный паркинг для автовладельцев и камеры хранения. Часы работы катка - с 10:00 до 23:00 ч.


Новогодние выходные в сфере «Нұр Әлем» 


Новогодние выходные в сфере «Нұр Әлем» 
Новогодние выходные в сфере «Нұр Әлем» 

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Ключевые слова: Туризм, Астана,
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