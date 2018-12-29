Новогодние выходные в сфере «Нұр Әлем»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Нового года с 30 декабря по 2 января Сфера «Нұр Әлем» ждёт посетителей с 10:00 - 21:00 ч. В эти праздничные дни жители и гости столицы смогут приобрести билеты с 50% скидкой.

Посетители смогут увидеть увлекательные интерактивные установки, технологии будущего, космические изобретения и т.д.

Кроме того, «Нұр Әлем» порадует гостей новыми зрелищными экспонатами. Более двадцати экспозиций перенесены из павильона «Зона лучших практик» и Тематических павильонов, которые являются образцами современных зелёных технологий и инновационных разработок в области альтернативных источников энергии. Среди них - кинетическая скульптура «Вселенная и энергия» - удивительно яркое шоу с комбинированными эффектами, световое LED представление «Умный город», модель Solar Impulse - первого самолета, облетевшего вокруг света исключительно на солнечной энергии и т.д.





Участникам ВОВ, инвалидам всех групп, детям-сиротам, многодетным матерям и детям до 6 лет вход в Сферу бесплатный.

Напомним, что на территории выставочного комплекса ЭКСПО открыт ледовый каток. Для удобства посетителей предусмотрен прокат коньков, подземный паркинг для автовладельцев и камеры хранения. Часы работы катка - с 10:00 до 23:00 ч.











