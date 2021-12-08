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Новогодние утренники в столице: запрещается участие родителей и аниматоров

8 Декабря 2021 12:08
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Новогодние утренники в столице: запрещается участие родителей и аниматоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова озвучила требования касательно проведения детских новогодних утренников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В детских дошкольных организациях проведение новогодних утренников допускается при строгом соблюдении групповой изоляции – для каждой группы по отдельности. То есть, слияние групп для проведения каких-либо новогодних мероприятий не допускается. С обязательным проведением влажной уборки с последующим проветриванием помещений», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Также по ее словам, запрещается участие родителей с приглашением аниматоров и посторонних лиц.

«Что касается школьных утренников, то согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, то не допускается проведение массовых мероприятий в школах, не допускается посещение родителей. Поэтому мы рекомендуем проведение новогодних празднований в виде классного часа для каждого класса по отдельности», - заключила врач.

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#Нур-Султан   #Образование   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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