Новогодние утренники в столице: запрещается участие родителей и аниматоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова озвучила требования касательно проведения детских новогодних утренников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В детских дошкольных организациях проведение новогодних утренников допускается при строгом соблюдении групповой изоляции – для каждой группы по отдельности. То есть, слияние групп для проведения каких-либо новогодних мероприятий не допускается. С обязательным проведением влажной уборки с последующим проветриванием помещений», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Также по ее словам, запрещается участие родителей с приглашением аниматоров и посторонних лиц.

«Что касается школьных утренников, то согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, то не допускается проведение массовых мероприятий в школах, не допускается посещение родителей. Поэтому мы рекомендуем проведение новогодних празднований в виде классного часа для каждого класса по отдельности», - заключила врач.