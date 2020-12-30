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Новогодние подарки получили воспитанники центра поддержки от акмолинского ДУИС

Автор:  
Оксана Матасова
30 Декабря 2020, 03:00
Новогодние подарки получили воспитанники центра поддержки от акмолинского ДУИС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Каждый воспитанник центра поддержки детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации, села Сандыктау Акмолинской области получил новогодний подарок от сотрудников ЕЦ-166/25, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС.

В канун​ празднования одного из самых ярких праздников для детей и взрослых​ сотрудники учреждения ЕЦ-166/25 ​ ДУИС региона посетили областной центр поддержки детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации.

В связи с​ ​ карантинными ограничительными ​ мерами ​ встречи ​ запрещены, поэтому пообщаться с детьми, как это было ранее, ​ не получилось. Однако подарки детям были переданы через представителей ​ центра.​

«В этот день ​ наши ребятишки порадуются подаркам. Есть у нас здесь и игрушки для каждого, и конфеты, в новогоднюю сказку верят все, ждут сюрпризов, дети есть дети», - отметил заместитель руководителя ​ Центра Мурат Баубеков.


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