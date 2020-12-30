Новогодние подарки получили воспитанники центра поддержки от акмолинского ДУИС

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Каждый воспитанник центра поддержки детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации, села Сандыктау Акмолинской области получил новогодний подарок от сотрудников ЕЦ-166/25, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС.
В канун празднования одного из самых ярких праздников для детей и взрослых сотрудники учреждения ЕЦ-166/25 ДУИС региона посетили областной центр поддержки детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации.
В связи с карантинными ограничительными мерами встречи запрещены, поэтому пообщаться с детьми, как это было ранее, не получилось. Однако подарки детям были переданы через представителей центра.
«В этот день наши ребятишки порадуются подаркам. Есть у нас здесь и игрушки для каждого, и конфеты, в новогоднюю сказку верят все, ждут сюрпризов, дети есть дети», - отметил заместитель руководителя Центра Мурат Баубеков.