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Новогодние подарки от Президента доставят 200 детям в Павлодарской области

23 Декабря 2021 17:20
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Новогодние подарки от Президента доставят 200 детям в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Подарки от Главы государства получат сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, дети с инвалидностью, одаренные, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«24 декабря, в 11.00, единовременно во всех городах и районах области с соблюдением строгих санитарных норм на украшенных машинах будут организованы персональная доставка новогоднего подарка Дедом Морозом и Снегурочкой и торжественное вручение подарка от имени Президента Республики Казахстан участникам новогоднего мероприятия», - рассказали журналистам в управлении образования Павлодарской области.

Все дети увидят новогоднее представление с участием сказочных персонажей.

«Общее количество участников – 200 детей в возрасте от 9 до 13 лет: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, дети с особыми образовательными потребностями, дети с инвалидностью, а также одаренные, добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве или общественной жизни», - добавили в управлении.

В подарочный набор от имени Президента РК входят книга, мягкая игрушка, поздравительная открытка, сладкий подарок и денежный сертификат на 165900 тенге.


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#Президент Казахстана   #Павлодарская область   #Общество   #Новый год  
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Автор:

Антон Гагарин

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