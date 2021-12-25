Новогодние подарки от имени акима вручили детям в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столичном Дворце школьников имени М. Утемисова стартовала экспресс-эстафета «Жаңа жылдық сапар» по персональной доставке новогодних подарков от имени акима города детям из социально уязвимых семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Торжественное открытие эстафеты по традиции начали Аяз Ата и Ақшақар в окружении сказочных героев и 30 братьев-Морозов, символизирующих 30-летие Независимости нашей страны.

Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, детям с инвалидностью, а также одаренным, добившимся успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни получили новогодние подарки от имени акима Нур-Султана в виде сертификата на 50 тысяч тенге на приобретение одежды, сладкий подарок, настольную игру и поздравительную открытку.

Новогодние подарки доставляли Дед Мороз и Снегурочка. Доставка подарков прошла в виде «Новогоднего рейса» по городу.

Стоит отметить, что мероприятие проходило с соблюдением всех санитарных норм и карантинных ограничений.

Всего от имени Президента Казахстана и акима столицы новогодние подарки получили 800 юных астанчан.

Напомним, в столице стартовала экспресс-эстафета по персональной доставке новогодних подарков от имени Президента Казахстана. Подарки получили 200 детей из социально уязвимых семей.