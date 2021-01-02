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Новогодние подарки для детей из дома малюток смастерили осужденные из ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
2 Января 2021, 07:31
Новогодние подарки для детей из дома малюток смастерили осужденные из ВКО

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - Осужденные из Восточного Казахстана смастерили новогодние подарки для детей из дома малюток, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

По просьбе администрации дома малюток города Семея осужденные одной из колонии смастерили деревянных лошадок. В преддверии нового года игрушки были доставлены в детское учреждение.

«Уходящий 2020 год был не из легких. Практически на всех праздниках продолжались карантинные меры. Но праздник детям всегда нужен. Подобные подарки осужденные уже мастерили малышам ко Дню защиты детей. Подаренные игрушки способствуют развитию опорно-двигательного аппарата у детей с патологией», - отметил заместитель начальника учреждения подполковник юстиции Айдын Калелов.

«Все семейные праздники серьезно напоминает обществу о необходимости защищать каждого ребенка, дать им возможность расти счастливыми, здоровыми, вежливыми и ответственными людьми. Именно в детстве закладываются основы характера человека. Находясь вне воли, мы хотим быть полезными обществу», - отметил осужденный Асхат.



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